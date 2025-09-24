ماكرون: إسرائيل قتلت قادة حماس لكن عدد مقاتليها لا يزال كما هو

حاول الرئيس الفرنسي، الثلاثاء، تبرير اعترافه بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتقادات علنية من واشنطن لمواقف حلفائها الغربيين.

وقال ماكرون، وهو يجلس إلى جوار ترامب في لقاء ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية “لا يعني نسيان الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023″.

وكان ترامب قد ندد بتحركات قوى غربية منها فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إن “مثل هذه الخطوات تعني مكافأة مسلحي حماس على ارتكاب فظائع مروعة”.

وقال ترامب للصحفيين عندما سئل عن خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية “أعتقد أنها تكريم لحماس، ولا يمكنكم فعل ذلك بسبب السابع من أكتوبر، لا يمكنكم فعل ذلك”.

وقال ماكرون للصحفيين وهو جالس إلى جانب ترامب “لم ينس أحد السابع من أكتوبر”.

وأضاف “لكن بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب، ما هي النتيجة؟ هذه ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدما”.

وقال ماكرون إن الإسرائيليين “قتلوا قادة حماس الأساسيين. هذا نجاح كبير، لكن في الوقت عينه ما زال عدد مقاتلي حماس كما كان عليه في اليوم الأول”.

وأضاف “من ثَم هذا لا يصلح لتفكيك حماس. هذه ليست الطريقة المناسبة للتحرك. لذا نحن نحتاج إلى مسار كامل، ونحن نعمل بقوة من أجل اليوم التالي”.