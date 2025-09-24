ماكرون: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام في حال قام بهذا الأمر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام، بات ممكنا في حال تحقيقه أمرا آخر.

واعتبر ماكرون أن فوز ترامب بالجائزة مرهون بتمكنه من إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية غداة اعترافه بدولة فلسطين إن “هناك شخص واحد قادر على فعل شيء، وهو الرئيس الأمريكي”.

وأضاف “لماذا يستطيع فعل ذلك أكثر منا؟ لأننا لا نرسل أسلحة تسمح بشنّ الحرب في غزة… الولايات المتحدة الأمريكية، نعم”، مشيرا إلى إمداد واشنطن لتل أبيب بالسلاح.

وتابع “أرى رئيسا أمريكيا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر(الأمم المتحدة): +أريد السلام. أبرمت تسويات لسبعة نزاعات+. جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم إلى حل لهذا النزاع”.

وحض ماكرون واشنطن على “الضغط على حكومة إسرائيل” وتقديم “خطة سلام موثوقة” تُكمّل المبادرة الفرنسية السعودية لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، والتي أيّدتها 142 دولة في الأمم المتحدة.