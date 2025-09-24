مشاركون في “أسطول الصمود” يروون تفاصيل هجمات الليل ويوجهون ثلاث رسائل (شاهد)

كشف مشاركون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، عن تعرض السفن لسلسلة من الاعتداءات “الممنهجة”، مما دفع المشاركين إلى إطلاق نداءات عاجلة للعالم للتحرك وتوفير الحماية.

ومن على متن سفينة “دير ياسين” في البحر المتوسط، تحدث وائل نوار، عضو هيئة الأسطول العالمي للصمود، للجزيرة مباشر عن “ليلة قاسية” شهدت 11 اعتداءً على 11 سفينة. وقال نوار إن الهجوم استمر لمدة أربع ساعات، وشمل تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة مجهولة.

وأوضح نوار أن تسعة من الهجمات كانت بقنابل صوتية استهدفت أشرعة المراكب بهدف إيقافها، مما أدى إلى إتلاف شراع قارب واحد بالكامل، بينما لم تترك القنابل الأخرى أضراراً مادية كبيرة. أما الهجومان الآخران، فكانا بمقذوفات، أحدهما قنبلة دخانية أطلقت غازاً خانقاً، والآخر قنبلة حارقة سقطت في البحر.

ورغم خطورة الهجمات، أكد نوار أن معنويات المشاركين لم تتأثر، بل زادتهم إصرارا على مواصلة المسير نحو غزة. واعتبر أن هذه الهجمات تكشف “رعب وارتباك الكيان الصهيوني”، وتثبت أن الأسطول لن يتوقف. وقال إن جميع المشاركين على متن القوارب مصرون على المضي قدماً، وأن التهديد لن يوقفهم حتى في “ظل انتهاك إسرائيل للقانون الدولي دون محاسبة”.

رسائل إلى العالم

وجه وائل نوار ثلاث رسائل من قلب الأسطول:

الأولى إلى من وصفهم بـ”التيار الصهيوني”: قائلا لن نتراجع، والسبيل الوحيد لعودتنا هو وقف الإبادة ورفع الحصار عن غزة.

وثانية إلى الحكومات والمجتمع الدولي: طالب نوار الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بتطبيق قراراتها التي تدعو إلى إدخال المساعدات، وذلك عبر توفير حماية “ملموسة وميدانية” للأسطول، محذراً من أن صمتهم قد يشجع على هجمات أشد خطورة.

ورسالة أخيرة إلى شعوب العالم: دعا نوار الشعوب إلى النزول في مسيرات واحتجاجات، والضغط على صانعي القرار، لأن الأسطول هو “أسطولكم ونحن ممثلون عنكم”.

حرب نفسية

ومن جانبه، أكد مشارك بريطاني في الأسطول للجزيرة مباشر أن “قوات إسرائيلية صهيونية إرهابية” هاجمت الأسطول، مشيرا إلى أن الانفجارات كانت عالية جدا. ووصف الهجوم بأنه “حرب نفسية” تهدف للترهيب، لكنه شدد على أن الجميع بخير وعازمون على المضي قدما.

وقال إنه إذا اضطر الناس في جميع أنحاء العالم إلى القيام بما يجب على حكوماتهم فعله، فإن ذلك يظهر أن هذه الحكومات لا تسهل الإبادة فقط، بل تتواطأ فيها.

وفي رسالة مصورة، أكد المشارك البريطاني “أر” أن الأسطول “لا يمكن إيقافه”، قائلاً: “جميعنا مستمرون… هذا الأمر لم يوقفنا، لم يردعنا”. وأضاف: “غزة نحن قادمون، إن شاء الله، لن نسمح لأحد بوقفنا”.