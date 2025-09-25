بسبب حرب غزة.. صندوق أوروبي جديد يقلص استثماراته في إسرائيل

قال صندوق التقاعد الدنمارك ي “أكاديميكر بنسيون” إنه سيستبعد الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب في قطاع غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخرا التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للصندوق جينز مونش هولست، يوم الأربعاء، أن القرار “يأتي كتقييم لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان”.

وتبلغ قيمة الصندوق 157 مليار كرونة دنماركية، نحو 24.77 مليار دولار، ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات في الدنمارك.