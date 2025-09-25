ترامب يضع صورة ساخرة بدل أخرى لبايدن في “ممشى الرؤساء” بالبيت الأبيض (شاهد)

في خطوة وصفت بأنها خروج عن الاحترام المألوف عادةً تجاه الرؤساء السابقين وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة ساخرة بدلا من صورة سلفه جو بايدن في “ممشى المشاهير الرئاسي” بالبيت الأبيض.

وكُشِف النقاب أمس الأربعاء، عن ممشى الرؤساء الذي يقع خارج المكتب البيضاوي ويضم صورا للرؤساء السابقين، باستثناء الرئيس السابق جو بايدن، حيث وضع مكان صورته صورةً لتوقيعه الآلي، وفقا لصور نشرها البيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت حسابات رسمية للبيت الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي ترامب وهو يتفحص الصورة أثناء تجوله في الرواق الخارجي للمكتب البيضاوي.

فكرة ترامب

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن صورة بايدن البديلة كانت فكرة ترامب.

وكان ترامب قد انتقد مرارا استخدام بايدن للقلم الآلي لتوقيع الوثائق الرسمية خلال فترة رئاسته، معتبرا استخدامه للقلم الآلي دليلا على عجزه عن أداء مهامه، كما شكك ترامب في قدرة بايدن العقلية، وأشار إلى أن مساعديه كانوا يتخذون القرارات الرئيسية بدلا منه.

ونفى بايدن ومساعدوه السابقون هذه الادعاءات، مؤكدين على الدور الفعال لبايدن خلال فترة رئاسته. وقالت وكالة رويترز إن متحدثة باسم بايدن رفضت التعليق على الصورة الجديدة.

قصة القلم الآلي

والقلم الآلي هو جهاز يُستخدم لنسخ توقيع الشخص بدقة، عادةً للوثائق الكبيرة أو الرسمية. وقد استخدمه رؤساء من كلا الحزبين الرئيسيين لتوقيع الرسائل والإعلانات.

ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب تشكيل جماليات البيت الأبيض، مضيفًا لمسات ذهبية فخمة، وأزال صورتي الديمقراطيين باراك أوباما وهيلاري كلينتون من مواقع عرض بارزة، كما أزال حديقة الورود الشهيرة ونصب مكانها فناء حجريا.