“خيانة وإهمال”.. غضب إسرائيلي بعد هجوم مسيرة يمنية على إيلات (شاهد)

أثار هجوم بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن واستهدفت منطقة سياحية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، موجة غضب عارمة وردود فعل غاضبة داخل إسرائيل.

فقد اعتبر عدد من سكان إيلات أنهم في آخر أولويات حكومة نتنياهو، واصفين ما حدث بأنه “خيانة”. ووصف عميد في قوات الاحتلال الإسرائيلي ما حدث بأنه “خيانة لسكان المدينة”، مؤكداً أن الحكومة تهمل إيلات، التي تعتبر “البوابة الجنوبية لإسرائيل”. ولفت إلى أن المدينة تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، مثل الخدمات الطبية، وأن ميناءها البحري ومطارها شبه معطلين.

وأصيب 23 شخصا بينهم اثنان في حالة خطرة جراء سقوط طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، حسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء.

لا أمان في إسرائيل

وعلق رواد مواقع التواصل الإسرائيليين على الحادثة، مؤكدين أن إسرائيل لم تعد مكانا آمنا. وكتب هاجي لافين في تدوينة: “اليوم، لا يوجد مكان آمن واحد في إسرائيل، شكراً نتنياهو”. وأضاف أن الإصابات تحدث في “الأطراف التي تعاني من نقص الاستثمار في نظام الرعاية الطبية”.

كما انتقدت ميراف ميكالي إهمال حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنه بعد سنتين من الحرب، ما زالت قوات الإنقاذ تضطر لإخلاء الجرحى بالمروحيات إلى المستشفيات. وأكدت أن الحكومة لم تستثمر في بناء مستشفى في المدينة، بل حتى لم تجد المال لترميم مستشفى “سوركا العسكري” الذي تضرر جراء قصف سابق.

وحول فشل المنظومة الدفاعية في إيلات، قال رونين كوهين: “لم تتركز نجاحات أعدائنا في أي مكان كنجاحهم في إيلات، خصوصاً خلال فترة القتال مع حزب الله“. وأضاف أن “هناك شيئاً غير سليم في منظومة الدفاع الجوي حول إيلات، خصوصاً هذا الشهر”، مشيرا إلى أنه “لا توجد عملية تعلم واستخلاص للعبر”.