“دبوس” سترة محمود عباس يثير غضب وزير الخارجية الإسرائيلي

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر انتقادات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد كلمته أمام اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى “الدبوس” الذي وضعه أبو مازن على سترته خلال إلقائه الكلمة عبر تقنية “الفيديو”.

وعلّق ساعر عبر “إكس” على ما ذكره الرئيس الفلسطيني بشأن استعداد السلطة لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن في قطاع غزة.

وقال ساعر: “إنه مستعد لاستعادة قطاع غزة، الذي خسره بسهولة أمام حماس في عام 2007. يا له من إنسان لطيف!”.

وأضاف: “إنه لا يفي بالتزامه بمحاربة الإرهاب، الذي على أساسه أُنشئت السلطة الفلسطينية. بل إنه يواصل تشجيع الإرهاب من خلال دفع الرواتب للإرهابيين وعائلاتهم”.

وقال ساعر إن عباس “يتحدث بكلمات لطيفة إلى الغرب. لكن شعبه من المفترض أن يستخلص النتائج من المفتاح الذي يعلقه على طية صدر سترته”.

وكان عباس يضع دبوسا على شكل “مفتاح العودة” الذي يرفعه اللاجئون الفلسطينيون من ضحايا نكبة 1948، والذي يعد رمزا لتمسكهم بالعودة إلى منازلهم وبيوتهم التي أخرجوا منها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: “هذا هو الرمز. رمز إغراق إسرائيل بأحفاد أحفاد العرب الذين غادروا إسرائيل في عام 1948، ورمز القضاء على إسرائيل”.

وأكد ساعر أن “إسرائيل لن تنخدع بكلامه (عباس) مرة أخرى”.