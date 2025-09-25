رئيس كولومبيا للجزيرة مباشر: لهذا دعوت لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين (فيديو)

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو للجزيرة مباشر إنه يجب تشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين وإلزام مرتكبي الإبادة الجماعية بوقف جرائمهم لأن بيانات التنديد لا توقف الحروب.

وذكر بيترو في لقاء مع المسائية، الأربعاء، أن أغلب دول العالم نددت بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لذا يجب تحويل كل هذا إلى قوة عسكرية تحرر فلسطين.

وأضاف أنه وقتها سنرى رد فعل الولايات المتحدة التي تساند إسرائيل، وما إذا كانت على استعداد لحرب عالمية أم ستقرر الانضمام إلى أغلبية دول العالم الذي يريد وقف الإبادة في غزة.

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أنه يجب استغلال التحول في الرأي العام العالمي الداعي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك إجراءات مختلفة حتى يكون هناك فعالية أكبر لتحقيق ما تريده أغلب شعوب العالم.

ودعا الرئيس الكولومبي إلى ضرورة تغيير نظام التصويت بمجلس الأمن ليكون بالأغلبية، مضيفا أن ذلك سيجبر الولايات المتحدة وإسرائيل على التفاوض.

وأكد على ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين كافة الدول والكتل في الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الكولومبي للجزيرة مباشر رفض بلاده للاتهامات الإسرائيلية بمعاداة السامية.

وأشار إلى أن كولومبيا عانت من ويلات العنف لذلك تدرك نتائج الحرب وأهمية تعزيز السلام.

وأكد الرئيس الكولومبي أنه يؤمن أن حلم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإقامة دولة فلسطينية يقترب من التحقق.