عباس للأمم المتحدة عبر الفيديو: ما قامت به حماس في 7 أكتوبر لا يمثل الشعب الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن ما تقوم به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ليس “مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف عباس، في كلمته أمام اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، أن جريمة الحرب التي يرتكبها الاحتلال “موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعةً في القرنين العشرين والحادي والعشرين”.

كما شدد الرئيس الفلسطيني على رفضه لما قامت به حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قائلا إن ما جرى لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل.

وأكد عباس على استعداد السلطة لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن في قطاع غزة لأنه “جزء من لا يتجزأ من دولة فلسطين”.

وقال الرئيس الفلسطيني إنه “لن يكون لحماس دور في الحكم” في القطاع، مطالبا إياها “وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة”، مجددا التأكيد على “أننا لا نريد دولة مسلحة”.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس: