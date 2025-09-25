هآرتس: واشنطن تخطط لتولي توني بلير إدارة قطاع غزة

نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر سياسي، يوم الخميس، أن البيت الأبيض يخطط لتولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إدارة قطاع غزة مؤقتا دون مشاركة السلطة الفلسطينية.

وذكر المصدر للصحيفة الإسرائيلية أن بلير سيشرف على إعادة إعمار قطاع غزة وإدارتها بعد نهاية الحرب في القطاع.

وأضاف أن قوة دولية ستساعد بلير وسيكون من ضمن مهامها حماية الحدود ومنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة بناء قوتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب لا تستبعد تنفيذ الخطة التي تحظى بدعم كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة “قدّمت ما نسميه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة، والمكونة من 21 نقطة”.

وقال ويتكوف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، “أعتقد أنها تُعالج المخاوف الإسرائيلية، وكذلك مخاوف جميع الجيران في المنطقة”.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، يوم الخميس، عن مصدر سياسي “عربي” أن الخطة تتحدث عن نقل السيطرة لاحقا للسلطة الفلسطينية لكن من دون تحديد جدول زمني واضح.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقرارهم بأنه “لا مفر من تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة ضمن الخطة التي يطرحها ترامب”.

وذكرت الهيئة أن الخطة تحظى بدعم دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا.

ونقلت الهيئة عن دبلوماسيين عرب خشيتهم من أن تعرقل إسرائيل هذه المبادرة وتستغل ثغراتها للاستمرار في الحرب.