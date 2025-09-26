ابنة سيناتور أمريكي تفضح علاقة والدها بإسرائيل (شاهد)

أشعلت مادي بلوك، ابنة السيناتور الجمهوري عن ولاية نيو مكسيكو الأمريكية جاي بلوك، موجة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت فيه والدها بتلقي أموال من إسرائيل مقابل ترويجه لأكاذيبها.

"كم يدفعون لأبي.. آمل أن تكون هذه نهاية مساره السياسي".. ابنة العضو الجمهوري بمجلس شيوخ ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تتحدث عن ترويج والدها لأكاذيب إسرائيل pic.twitter.com/CyaJv8dr5Y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2025

وفي الفيديو الذي بثته يوم الأربعاء، كشفت مادي أن والدها سافر إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر يحمل عنوان “50 ولاية، إسرائيل واحدة”، برفقة مجموعة من السياسيين الفاشلين من ولايته، حيث التقى برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وطرحت تساؤلاً غاضباً: “ما الذي سيجنيه سكان نيو مكسيكو من لقاء والدي بنتنياهو؟”، معتبرة أن الزيارة تعكس تخلي والدها عن ناخبيه، وتفضيله لأولويات حكومة أجنبية على حسابهم.

Great article from @RepBlock. Please read. https://t.co/GOHLy5bg3x — State Senator Jay Block (@ElectJayCBlock) September 21, 2025

كما أوضحت مادي أن والدها نشر تدوينة مطولة عقب عودته من الزيارة، أبدى فيها دعمه الكامل لإسرائيل، منكراً فيها ارتكاب مجازر بحق المدنيين في غزة، ومعتبراً أن الحديث عن “إبادة جماعية” ليس سوى “خرافة إعلامية”.

وتساءلت بمرارة: “كم دفعوا له؟ كم تساوي روحه؟”، مشيرة إلى أن والدها “باع نفسه للشيطان”، بحسب تعبيرها الحاد.

وكان السيناتور جاي بلوك قد كتب على حسابه الرسمي منشوراً عبّر فيه عن فخره بالمشاركة ضمن ما وصفه بـ”أكبر وفد دبلوماسي يزور إسرائيل”، مدافعاً عن سلوك الجيش الإسرائيلي بالقول إنه “بذل جهداً لتجنب إيذاء المدنيين”، مشيراً إلى استخدامه رسائل ومكالمات لتحذير السكان قبل القصف.