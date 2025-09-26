“اشتعلت بشكل كامل”.. القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في مدينة غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة ، مقطعا مصورا لعملية استهداف دبابة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

جاء ذلك في منشور للقسام عبر منصة تلغرام، بشأن عمليات نفذها مقاتلوها في محاور تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأفادت القسام، أن مقاتليها “استهدفوا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة”، وذلك ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

وأظهرت المشاهد “عملية رصد الدبابة وهي تتوغل في أحد شوارع المدينة قبل أن يقوم أحد مقاتلي القسام بتوجيه قذيفة نحوها واشتعال الدبابة بشكل كامل”.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعلان القسام حتى الآن.

وتأتي تلك العملية ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

ويواصل جيش الاحتلال هجومه على مدينة غزة، منذ 11 أغسطس/ آب الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم عربات غدعون 2، وتخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

فيما أقرت الحكومة الإسرائيلية في 8 أغسطس/ أب الماضي، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات فصائل المقاومة، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلفت 65 ألفا و502 شهداء و167 ألفا و376 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.