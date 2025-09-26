الرضيع أسامة قرناوي.. وُلد بعد عمليات تلقيح وفقد والديه في حرب الإبادة على غزة (فيديو)
قالت خالة الطفل الغزاوي أسامة محمد القرناوي، الذي فقد والديه جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إن والدته أنجبته بعد أكثر من عقد من الزواج، وبعد عمليات تلقيح صناعي لأكثر من مرة.
وأوضحت خالة أسامة أنه “فقد والده إثر استشهاده بعد 10 أيام من ولادته”، لافتة إلى أن “أسامة من مواليد الحرب على غزة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023”.
وتابعت “قبل ولادته، تعرَّض البيت الذي كانوا يسكنون فيه لقصف إسرائيلي، أدى إلى استشهاد جده وأحد أعمامه”.
وأضافت أنه “بعد ولادة أسامة، نزحت أمه إلى مدرسة أحمد الكرد، وبدأت ممارسة عملها في مدرسة خديجة حيث استشهدت في قصف إسرائيلي على المدرسة بتاريخ 27 يوليو/تموز 2024″، مؤكدة أنها تقوم على رعايته الآن.
وأردفت خالة أسامة، قائلة “أسامة كان وحيد أبويه، وبات وحيدا في الحياة إثر استشهاد عائلته بالكامل”.
أنجبته والدته بعد محاولات استمرت 16 عاما.. قصة الطفل الرضيع أسامة قرناوي الناجي الوحيد من عائلته pic.twitter.com/6pg2fpIBEg
September 25, 2025