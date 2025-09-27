أردوغان يحيي “فرسان الأمل” في أسطول الصمود ويدعو إلى دعم عملي لغزة وفلسطين (فيديو)

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لغزة وفلسطين، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في “منتدى البوسفور الدبلوماسي”، بإسطنبول، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التطهير العرقي ويستخدم الجوع كسلاح حرب ضد المدنيين.

وقال أردوغان إنه يبعث بسلامه إلى “فرسان الأمل” في أسطول الصمود الذي انطلق من دول عدة لدعم غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات ومنعها من المشاركة في المنافسات الرياضية.

وأضاف أن على إسرائيل دفع تعويضات عما دمرته في الأراضي الفلسطينية، متسائلا “ألم يكن من الممكن الاعتراف بدولة فلسطين قبل هذه الهجمة الوحشية؟”.

“نتنياهو لم يجد من يصغي إليه”

واعتبر أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجد من يصغي له في الأمم المتحدة، مؤكدا أن خط الاحتلال بات واضحا بعد الهجوم على قطر.

ووصف أردوغان نتنياهو وشبكته بـ”الإجرامية” التي تستهدف المدنيين في غزة بمختلف الأسلحة المتطورة، وانتقد عجز مجلس الأمن والمنظمات الدولية قائلا إنها تحولت إلى جزء من المشكلة بدلا من أن تكون حلًّا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة فتحت مستشفياتها لجرحى غزة وستواصل تقديم الدعم للفلسطينيين، مؤكدا أن معاناة شعوب المنطقة في غزة وسوريا والصومال “تأخذ جزءا من أرواحنا”، وأن تركيا لن تغض الطرف عن هذه المآسي.