أسطول الصمود العالمي يواصل الإبحار نحو غزة رغم التهديدات (فيديو)

واصلت سفن أسطول الصمود العالمي، اليوم الجمعة، رحلتها البحرية المتجهة نحو سواحل قطاع غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاما، رغم تعرُّض الأسطول لتهديدات وهجمات بطائرات مسيَّرة، وعطل ميكانيكي أصاب إحدى السفن الرئيسية.

ونقلت موفدة الجزيرة مباشر حياة اليماني من على متن إحدى سفن الأسطول (قارب سيريس) أن اللجنة المنظمة أعلنت انطلاق المرحلة الأخيرة للرحلة من سواحل جزيرة كريت، مؤكدة أن الأعطال الميكانيكية التي طالت إحدى السفن الرئيسة لن تثني المشاركين عن مواصلة مهمتهم الإنسانية.

وقالت اليماني إن “السفينة المعطلة سيعاد توزيع طاقمها على قوارب أخرى للاستفادة من خبراتهم في الإبحار والاتصال والتنسيق الدبلوماسي”.

أعطال وهجمات لكن العزيمة مستمرة

وأفادت اللجنة المنظمة بأن الأسطول تعرَّض خلال الأيام الماضية لهجمات بطائرات مسيَّرة، واصفة هذه الاعتداءات بأنها محاولة ترهيب تهدف إلى ردع المشاركين.

واعتبرت اللجنة أن هذه الهجمات “تكشف مدى ما يمكن أن تذهب إليه إسرائيل بدافع الخوف للحفاظ على حصارها غير القانوني المفروض على غزة“.

وعلى متن المركب، تحدثت حياة اليماني مع عدد من المشاركين، منهم الطبيب السويدي يوهو يانان، الذي جاء ضمن البعثة الطبية السويدية، فشرح دوافعه قائلا إنه لا يملك خيار الصمت بعد مشاهدته معاناة المدنيين واللاجئين في أماكن نزوح سابقة، وإن انضمامه إلى المهمة جاء استجابة لحاجة ملحة تدفع الأطباء إلى التدخل المباشر.

وأضاف أنه، رغم الأخطار، يرى أن الإسهام عبر هذه الرحلة “أقل ما يمكن فعله” لتقديم مساعدة طبية عاجلة وكسر الحصار عن المرضى والمستشفيات المحاصرة في القطاع.

رسالة إنسانية وطبية واضحة

وقال الطبيب إنه “إذا وصلت السفن إلى سواحل غزة فسأنزل فورا لأعمل بين المحتاجين”، موضحا أن الهدف الرئيسي للطواقم الطبية ليس مجرد الوصول بل “تقديم العلاج الفوري وفتح ممرات إنسانية لإدخال الإمدادات الطبية والغذائية”.

وأوضح مشاركون أن لديهم تسجيلات ومشاهد لواقع صحي كارثي في المستشفيات بغزة، من بينها حالات علاجية تُجرى من دون تخدير ملائم ونقص حاد في المستلزمات الطبية، مشددين على أن استهداف المنشآت الصحية وحرمانها من الحماية الدولية يُعَد جريمة تجب محاسبتها.

تنسيق دولي واسع وأساطيل من 44 جنسية

وتضم الحملة هذا العام أسطولا مؤلفا من 48 سفينة ومن قوارب وبواخر صغيرة ومتوسطة الحجم، بمشاركة أشخاص من أكثر من 44 جنسية، وهو ما يراه المنظمون فرقا نوعيا مقارنة بمحاولات سابقة.

وقال مروان بو قطايا، عضو هيئة تسيير الأسطول المغربي، إن “وجود هذا التشكيل الواسع سيجعل المهمة مختلفة؛ فمرافقة سفن من دول مثل إيطاليا وإسبانيا أعطت دعما دبلوماسيا وإعلاميا أكبر”.

وأكد بو قطايا أن الأسطول أجرى تدريبات سابقة على التعامل مع التهديدات والإجراءات الطارئة، وأن المشاركين مدربون وتحمّلوا عن علم كل أخطار الرحلة، معربا عن عزمهم الوصول لكسر الحصار وتسليم المساعدات والعودة لاحقا سالمين إذا أمكن.

مسافة زمنية وأخطار متوقعة

وأوضح منظمو الأسطول أن رحلته إلى سواحل غزة ستستمر نحو 14 يوما، بسبب تفاوت أحجام السفن وسرعة الأكبر منها، وأنه تقرر السير على سرعة السفن الأصغر لكي تظل المجموعة مترابطة وتصل معا.

وأضافوا أن السيناريو المثالي يتضمن الوصول إلى الشواطئ الغزية وتسليم المساعدات والإبحار عائدين، لكنهم استعدوا كذلك لسيناريوهات أكثر تعقيدا في حال قيام سلطات الاحتلال بمنع الدخول أو مواجهة مباشرة.

رسائل الدعم والتضامن

من ناحيتها، وجهت النائبة الأوروبية لورينا قراز، التي شاركت في الرحلة، رسالة إلى أهالي غزة بأن “العالم لم ينسَهم” وأن هناك شبكات دعم شعبية وحكومات بدأت تطالب بوقف الإبادة وإدانة الممارسات ضد المدنيين.

وأكدت أن البعثة السلمية تحترم القانون الدولي، وتسعى إلى العمل ضمن أطره للوصول إلى السكان المحاصرين.

هدف واضح: كسر الحصار وفتح ممر إنساني

وجاءت تصريحات منظمي الأسطول لتؤكد أن الهدف ليس سياسيا بقدر ما هو إنساني بامتياز: فتح ممر لإدخال مساعدات غذائية وطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون ظروفا إنسانية وصحية بالغة الخطورة، حسب المنظمين، الذين وصفوا الوضع في غزة بـ”المجاعة الخانقة” نتيجة الحرب والحصار.

متابعة مستمرة من الجزيرة مباشر

وختمت موفدة الجزيرة مباشر حياة اليماني تغطيتها بتأكيد استمرار المراقبة والمتابعة الميدانية لمسار الأسطول وتطوراته، مؤكدة أن التغطية ستتضمن لقاءات مع طواقم طبية ومتطوعين ومنظمين على متن السفن، ونقلا مباشرا عن أي تطورات أثناء تقدُّم الأسطول نحو المياه الإقليمية القريبة من غزة.