أكثر من 200 صاروخ “غراد”.. الداخلية السورية تعلن ضبط مستودع أسلحة (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، ضبط ومصادرة مستودع أسلحة وصواريخ كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار.

وقالت في بيان: “صواريخ من طراز غراد بلغ عددها نحو 200 صاروخ، جرى ضبطها داخل مستودع في منطقة القصير بريف حمص الغربي، كانت في طور التجهيز لتهريبها إلى دول الجوار”.

وأضاف البيان “تمت مصادرة المضبوطات، وتنظيم الضبط اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الجهات المختصة ملاحقة المتورطين الفارين”.

وتعمل الإدارة السورية على ضبط الأوضاع الأمنية بالبلاد وملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد المخلوع (2000-2024) الذين يثيرون قلاقل أمنية من حين لآخر.

كذلك تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.