بمشاركة الرئيس السوري.. حملة الوفاء لإدلب تجمع أكثر من 200 مليون دولار (فيديو)
Published On 27/9/2025|
آخر تحديث: 07:49 PM (توقيت مكة)
فاجأ الرئيس السوري أحمد الشرع المواطنين في إدلب بوصوله إلى المحافظة لحضور حملة التبرعات فيها.
ونقلت قناة الإخبارية السورية مشاهد وصول الشرع إلى مكان الحملة في الملعب البلدي بالمحافظة، وسط هتافات وترحيب كبير.
وعند وصول الشرع كان مجموع التبرعات قد بلغ 169 مليون دولار حتى تخطى المبلغ أكثر من 200 مليون دولار.
وبمشاركة رسمية وشعبية واسعة انطلقت، أمس الجمعة، حملة “الوفاء لإدلب” على أرض الملعب البلدي بالمدينة، بهدف جمع التبرعات لدعم المناطق المتضررة في المحافظة، والنهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة.
بمشاركة الرئيس السوري وتبرع فريد من أهل غـ ـزة.. حملة #الوفاء_لإدلب تجمع أكثر من 200 مليون دولار #الجزيرة_مباشر #سوريا #إدلب #أحمد_الشرع pic.twitter.com/k5cAylacKe
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السورية