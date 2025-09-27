عبد العاطي: مصر لم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر “لم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية”، مشددا على رفض القاهرة القاطع لأي سيناريوهات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إعادة إنتاج نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، على حد وصفه.

القضية الفلسطينية والسلام

وشدد عبد العاطي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، على ضرورة إنهاء حالة المجاعة في قطاع غزة عبر تضامن دولي لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيرا إلى أن “أيادي العدوان الإسرائيلي امتدت على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، وكان آخرها الهجوم الغادر على دولة قطر“.

وأضاف أن مصر متمسكة بخيار السلام، مستشهدا بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “السلام خيار استراتيجي”، محذرا في الوقت ذاته من استمرار السياسات الإسرائيلية القمعية التي “تغلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي”.

وأوضح عبد العاطي أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا أن إسرائيل “لا يمكن أن تنعم بالأمن بينما ينعدم الأمن للآخرين”، وأن استمرار الاحتلال وتغييب حقوق الفلسطينيين يفرغ أي حديث عن السلام والأمن من مضمونه.

وقال إنه “يجب وضع حد لغطرسة القوة”. كما أدانت القاهرة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للبنان وسوريا.

التعاون الدولي والمبادرات

وأبدى عبد العاطي استعداد مصر للبناء على رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستعادة الاستقرار في غزة، وإنهاء الحرب، وضمان إطلاق سراح الأسرى.

كما أعرب عن امتنان بلاده لالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء ما وصفها بـ”الحرب الظالمة على قطاع غزة”.

رؤية مصر للشرق الأوسط

وقال عبد العاطي إن مصر تنظر إلى واقع الشرق الأوسط “بعين القلق والمسؤولية”، محذرا من أن المنطقة “تقف على حافة الانفجار”، في ظل تآكل مصداقية المنظومة الدولية بسبب انتهاكات القانون الدولي، خصوصا في الشرق الأوسط.

قضايا الإصلاح والتنمية

ودعا عبد العاطي إلى زيادة تمثيل الدول النامية في دوائر صنع القرار المالي العالمي، مشددا على أن إصلاح الأمم المتحدة “لم يعد قابلا للتأجيل وأصبح ضرورة ملحة”.

ملف سد النهضة والأمن المائي

وفي ما يخص أزمة سد النهضة، قال عبد العاطي إن “إثيوبيا انتهجت سياسة الأمر الواقع، وأعلنت انتهاء بناء سدها متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها في النيل”.

وأضاف “إذا استمرت إثيوبيا في المماطلة فلن نتهاون في ضمان حقوقنا، ونحن قادرون على ذلك”، مؤكدا أن مصر تؤمن بأن التعاون والاحترام المتبادل هما السبيل لتجاوز الخلافات، بينما الإجراءات الأحادية “تعمق الأزمات”.

ملفات إقليمية أخرى أعلنها عبد العاطي