قصف مباغت على الهواء يقطع كلمات أم فلسطينية في مخيم الشاطئ (فيديو)

شهد قطاع غزة مشهدا مروعا، حينما وثقت “كاميرات” قناة الجزيرة مباشر لحظة شن الطيران الإسرائيلي غارة مباغتة على مخيم الشاطئ، بينما كان المراسل يجري حوارا مع امرأة مسنة حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وخلال اللقاء، عبرت المرأة بمرارة عن معاناة الأهالي قائلة: “حرام عليهم، والله حرام اللي بيصير فينا.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم”، قبل أن يدوي صوت انفجار عنيف فجأة.

وأكد المراسل على الهواء: “قصف في هذه اللحظات كما نشاهد، وتتطاير الشظايا هنا على رؤوس الناس الذين حاولوا النجاة بأنفسهم”، هذه لحظات مرعبة يعيشها الأهالي هنا في مخيم الشاطئ الذي يتعرض لعدوان كبير ولقصف إسرائيلي كبير يدمر المنازل.

رعب بين الأهالي

الغارة المفاجئة بثت الرعب بين الأهالي، وأظهرت “كاميرا” الجزيرة مباشر إحدى النساء المصابات وهي على كرسي متحرك تصرخ في رعب وتصيح: “أختي في الدار.. أختي في الدار”، في حين أكد المراسل أن ما يحدث هو “لحظات رعب تفرضها إسرائيل على هؤلاء المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 أغسطس/آب الماضي، في عملية أطلق عليها اسم “عربات غدعون 2″، وتخلله نسف منازل باستخدام “روبوتات” مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.