قنابل الغاز تشعل ليل الرعب.. قصة عائلة فلسطينية تفقد مأواها تحت أعين الجنود (فيديو)

عاشت عائلة المواطن الفلسطيني هيثم الخطيب الريماوي ليلة من الرعب كادت أن تنتهي بكارثة، بعدما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إحراق منزلهم بالكامل بإطلاق قنابل الغاز تجاهه، أثناء اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله في الضفة الغربية.

وروى هيثم الخطيب للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث قائلا: “قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل (مساء الخميس) كنت نائما بجوار زوجتي وطفلي الصغير، وفجأة استيقظنا على وقع الغاز والحريق داخل منزلنا. شعرت أن الموت يقترب منا، لولا أن والدي تمكن من الدخول وإنقاذنا بأعجوبة”، مشيرا إلى أن منزله احترق بالكامل ولم يتبقَ منه شيء.

وأضاف الخطيب: “كنت خائفا على زوجتي وطفلي ووالدي، لم أستطع التفكير بشيء سوى النجاة. بيتنا كله دُمر ولم يبقَ لنا مأوى، والفلسطيني اليوم لا يشعر بالأمان حتى وهو نائم في بيته”، مؤكدا أنهم عاشوا لحظات قاسية تحت الدخان والنيران.

كتلة من الرماد

من جهته، أكد شاهد العيان ثابت الريماوي للجزيرة مباشر أنه كان جالسا أمام منزله القريب من منزل الخطيب عندما شاهد قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز مباشرة باتجاه منزل ابن عمه هيثم، قبل أن تندلع النيران وتلتهم المنزل كاملا.

وقال: “الجيش بقي في المكان حتى تأكد أن الحريق قد انتشر داخل المنزل، ولم يغادر إلا بعدما أصبح البيت كتلة من الرماد”.

وتُظهر هذه الحادثة المأساوية واقع حياة الفلسطينيين في ظل الاقتحامات المتكررة، حيث لم تسلم منازل المدنيين من الاعتداءات التي تترك خلفها دمارا وتشريدا وخوفا دائما على الأرواح والممتلكات.