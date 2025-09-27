لحظة انفجار مسيَّرة في أوكرانيا (فيديو)

وثق مقطع مصور، من كاميرا في سيارة، لحظة انفجار مسيَّرة في أحد شوارع مدينة زابوروجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

ويُظهر المقطع أحد شوارع المدنية بينما كانت السيارة تسير بجوار قضبان ترام، وانحرف سائق السيارة إلى جهة اليمين بعد أن لاحظ تناثر حطام على الأرض، قبل أن يقع انفجار مفاجئ.

وقالت وكالة رويترز إنها تحققت من أنه جرى تصوير المقطع في مدينة زابوروجيا، جنوب شرقي أوكرانيا.

وبحسب التاريخ والتوقيت الظاهرين على الشاشة، جرى تصوير المقطع مساء أمس الجمعة.

وأعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجوما كبيرا بنحو 115 مسيَّرة خلال ليلة الجمعة، مضيفة أن قواتها الجوية أسقطت 97 مسيَّرة في مواقع عدة بشمال البلاد وجنوبها وشرقها ووسطها.

وأعلنت السلطات الأوكرانية تضرُّر متجر للبقالة وعدد من السيارات في مدينة زابوروجيا، لكن لم تُسجَّل إصابات أو ضحايا نتيجة الانفجار.