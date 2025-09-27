هآرتس: خطاب نتنياهو “البهلواني” في الأمم المتحدة سينسى وهذا فقط ما لن ينسى

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يعكس سوى العزلة الدولية التي يعيشها هو وإسرائيل.

وقالت الصحيفة في تقرير عن خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس -والذي سبقه خروج الكثير من الوفود من القاعة قبل إلقاء كلمته- إن “الرجل أعلن للجمهور القليل وللإسرائيليين، وعبر مكبرات الصوت لسكان غزة أيضا، أنه لا يسعى إلى إنهاء الحرب”.

“خطاب نتنياهو المبتذل”

وانتقد المحلل السياسي الإسرائيلي (يوسي فيرتر) خطاب نتنياهو والطريقة التي ألقاه بها، وذلك في تقرير نشرته (هآرتس)، اليوم السبت، تحت عنوان: “خطاب نتنياهو البهلواني في الأمم المتحدة سينسى.. لكن مسرحياته المبتذلة لن تنسى”.

وقال “أظهر أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة العزلة العالمية التي يعيشها هو وبلاده.. أثبت الساحر المسنّ الفاشل للجمهور المتفرق، ولشعبه -ومن خلال مكبرات الصوت- لأهالي غزة، أنه لا يركز على إنهاء الحرب”.

وأضاف “كساحر مسنّ فقد حسّه ولا يدرك روح العصر، استخدم بنيامين نتنياهو جميع الحيل البالية من الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة”.

وأشار الكاتب إلى تلك “الحيل”، وقال إنها “الورق المقوى المألوف والعلامة الخالدة، إلى جانب بعض الحيل الجديدة الرديئة، مثل مسابقة سخيفة حيث كان مُرافقوه يُصرخون بالإجابات كأطفال رياض الأطفال، ورمز الاستجابة السريعة على طية صدره يوجّه إلى موقع إلكتروني يوثّق هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)”.

انسحاب الوفود

وانسحب عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عصر أمس الجمعة، خلال كلمة نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وشوهد انسحاب أعداد كبيرة من وفود الدول تغادر قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد دخول نتنياهو إليها لإلقاء خطابه.