نشرتها قبل شهر.. زيلينسكي يكشف تسلم أوكرانيا منظومة باتريوت من إسرائيل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تسلمت منظومة باتريوت للدفاع الجوي من إسرائيل، مشيرا إلى أن أوكرانيا ستستلم منظومتين أخريين هذا الخريف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي إن منظومة الباتريوت دخلت الخدمة قبل شهر.

ولم يوضح الرئيس الأوكراني طريقة حصول بلاده على المنظومة، وما إذا كانت قد اشترتها أو حصلت عليها مجانا.

وفي إبريل/نيسان الماضي، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مصادر رسمية أنه سيتم تجديد منظومة باتريوت الموجودة في إسرائيل ثم إرسالها الى أوكرانيا، مع سعي إسرائيل إلى الحصول على معدات أكثر تطورا.

وأضاف زيلينسكي أن مسؤولين من الحكومة سيزورون الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري أو مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد والأسلحة.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إنه أطلع ترامب على “رؤية معينة لما يمكن القيام به” للرد على تصرفات روسيا، متوعدا بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.

وأضاف أن بلاده أسقطت 92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا.

وذكر زيلينسكي أنه “اتفق” مع ترامب على أن تشتري كييف “الأسلحة المناسبة” من الولايات المتحدة.

وقال: “تفاهمنا مع الرئيس وسننتقل الى (مرحلة) التطبيق العملي”.

وأشار إلى أن كييف زودت واشنطن بتفاصيل عن الأسلحة التي تأمل بالحصول عليها في إطار خطة بقيمة 90 مليار دولار.

ولم يوضح الرئيس الأوكراني الأسلحة التي تضمها القائمة، قائلا: “لا أستطيع ان أدلي بمزيد من التفاصيل كونه موضوعا حساسا للغاية”.