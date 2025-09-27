ألمانيا تواجه تهديد الطائرات المسيّرة.. خطة لتوسيع صلاحيات الجيش والدفاع الجوي

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم السبت، إنه ستتم مناقشة مسألة الطائرات المسيّرة التي ازداد وجودها فوق أجزاء من البلاد، مع الشركاء الأوربيين في اجتماع ميونخ للهجرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت “رويترز” عن وزير الداخلية الألماني، قوله إن وجود الطائرات من دون طيار فوق أجزاء من ألمانيا، قد ازداد، وقال إن “درجة التهديد مرتفعة”، موضحا أنه يسعى لتوسيع الجهود للدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

مواجهة التهديد المتزايد

وفي مواجهة التهديد المتزايد الناجم عن تحليق طائرات مسيّرة على نحو مخالف للقانون، يدفع وزير الداخلية الألماني، باتجاه توسيع صلاحيات الجيش الألماني لدرء هذا التهديد.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة (راينيشه بوست) الألمانية “أريد إدراج نص صريح في قانون أمن الطيران يتيح للجيش الألماني تقديم مساعدة إدارية للشرطة داخل البلاد، خاصة في مجال التصدي للطائرات المسيّرة”.

كما كشف الوزير عن خطة لإنشاء مركز وطني متخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة يربط بين الحكومة الألمانية والولايات والجيش.

توسيع صلاحيات الجيش

وأكد متحدث باسم الوزارة، ردا على استفسار، أن هناك مناقشات جارية حاليا بشأن إصلاح قانون الشرطة الاتحادية وتعديل قانون أمن الطيران، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل عن الإجراءات التشريعية الجارية.

وبحسب صحيفة (بيلد) الألمانية، تتيح الخطط التشريعية مستقبلا التدخل باستخدام القوة المسلحة إذا شكلت طائرة مسيّرة تهديدا خطرا، وكان ذلك السبيل الوحيد لتفادي وقوع حادث جسيم.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد أقرت بالفعل في يناير/كانون الثاني تعديلا مماثلا على قانون أمن الطيران، بهدف تمكين القوات المسلحة من استخدام “القوة العسكرية ضد الطائرات المسيّرة”.

غير أن هذا التعديل لم يتم تمريره بسبب إجراء انتخابات عامة مبكرة.