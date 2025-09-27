55 شهيدا خلال ساعات بينهم صحفي.. الاحتلال يواصل عملياته البرية في غزة مع تصعيد الغارات (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن القوات البرية تواصل عملياتها في مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر، وزعم أن الفرقة 98 قتلت عددا من المقاومين وعثرت على وسائل قتالية بينها صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة. وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مواقع استطلاع ونقاط التقاء لمقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما ذكر أن الفرقة 162 استهدفت مبنى استخدم للمراقبة، وأحبطت عبوات ناسفة في المنطقة، بينما واصلت الفرقة 36 عملياتها بتدمير بنى تحتية فوق الأرض وتحتها.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي شن خلال 24 ساعة نحو 120 غارة على أهداف في قطاع غزة.

#عاجل 🔴 العملية البرية في مدينة غزة تتواصل: العثور على وسائل قتالية عديدة وتدمير نقاط استطلاع والتقاء لارهابيين ⭕️تواصل قوات القيادة الجنوبية القتال ضد المنظمات الارهابية في قطاع غزة حيث تواصل الفرقة 98 تعميق عملياتها في مدينة غزة وقضت خلال الساعات الماضية على عناصر إرهابية… pic.twitter.com/fG8P4sLoHJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2025

شهداء وجرحى في خان يونس ودير البلح

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف نازحين عند مفترق النابلسي في شارع الرشيد قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على منازل غرب مجمع الشفاء الطبي بحي الشاطئ، في وقت تتواصل فيه العمليات البرية بالتوازي مع القصف الجوي المكثف.

من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 5 شهداء وإصابتين إثر استهداف خيمة نازحين عند مفترق أصداء غربي خان يونس.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني أيضا جثامين 3 شهداء آخرين في الموقع نفسه، إضافة إلى شهيدين من عائلة أبو ركاب بعد قصف منزلهم في دير البلح، وسط القطاع.

حصيلة جديدة للشهداء

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 65926 شهيدا و167783 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 13060 شهيدا و55742 إصابة منذ 18 مارس/آذار 2025.

وأشارت إلى أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وصول 77 شهيدا و265 إصابة إلى مستشفيات القطاع، بينهم 17 شهيدا و89 إصابة من طالبي المساعدات.

استهداف الصحفيين

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد الصحفي محمد الداية النازح من غزة بقصف استهدف خيمته في دير البلح.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، اليوم، أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 252 منذ بداية الحرب، مندّدا بما وصفه بـ”الاغتيال الممنهج” للصحفيين، وداعيا المؤسسات الدولية للتحرك الفوري لحمايتهم ومحاسبة الاحتلال.