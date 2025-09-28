“أبو مازن فقد شرعيته ولا يمثل الشعب الفلسطيني”: خبير بالقانون الدولي

أوضح الخبير بالقانون الدولي دكتور أنيس قاسم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قد فقد شرعيته ولا يمثل الشعب الفلسطيني.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال قاسم ” يجب التأكيد أولا أن ماقاله محمود عباس في خطابه لهيئة الأمم هو لا يمثل الشعب الفلسطيني لأنه ليس رئيسا منتخبا وفقد شرعيته منذ أكثر من 15 عاما”.

تعليقًا على كلمة محمود عباس أمام الأمم المتحدة.. د. أنيس قاسم: فقد شرعيته ولم يعد يمثل الشعب الفلسطيني pic.twitter.com/56IuBM0Y7B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2025

وكان أبو مازن قد أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأشار قاسم إلى أن أبومازن لا يمثل في كلمته مشاعر الشعب الفلسطيني وطالبه بخوض انتخابات حرة إن كان يرى أن أقواله لها مصداقية مضيفا أنه “لا يمكن الوثوق فيما يقول” أبومازن.

وقال قاسم “موضوع نزع السلاح بالنسبة للتجربة الفلسطينية هو أمر قاتل فنزع السلاح معناه الموت الفوري ولنا في تجربة صبرا وشاتيلا أكبر درس”.

وأكد قاسم أن “السلاح بالنسبة للمقاوم الفلسطيني هو حياته وبالتالي لا يمكن التفريط بهذا السلاح”.