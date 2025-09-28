أستاذ الدراسات الدولية بمعهد الدوحة: “نتنياهو فشل في إقناع” أي دولة بتهجير أبناء غزة إليها
اعتبر الدكتور إبراهيم فرحات أستاذ الدراسات الدولية بمعهد الدوحة أن سيناريو تهجير أبناء غزة من القطاع قد فشل حتى الآن لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكن من إقناع أي دولة باستقبالهم.
وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال فرحات “موضوع التهجير يتوقف على عامل مهم جدا وهو قبول أطراف أخرى باستضافة الفلسطينيين واحتوائهم”.
هل فشل نتنياهو في تهجير أهل #غزة، أم أن هناك أمرًا يُدبَّر؟#الجزيرة_مباشر #المسائية pic.twitter.com/5vVWYAuPNl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 27, 2025
اقرأ أيضاlist of 3 items
- list 1 of 3مصرع وإصابة العشرات في تدافع خلال تجمُّع حاشد بالهند (فيديو)
- list 2 of 3رغم تهديدات بن غفير وسموتريتش.. لابيد يتعهد بـ”شبكة أمان” لنتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى
- list 3 of 3وزير الخارجية السعودي أمام الأمم المتحدة: المسار الدبلوماسي السبيل لحل الملف النووي الإيراني (فيديو)
وأشار فرحات إلى أن مصر بدورها تغلق الباب أمام هذا السيناريو.
وأضاف “المرشح الأكبر هي جمهورية مصر العربية وهناك موقف حتى الآن هو صارم برفض هذا الاتجاه وعدم التعاون مع هذه الخطة وهذا يسجل للموقف المصري”.
وتناولت تقارير إعلامية محاولة حكومة نتنياهو التوصل لاتفاق مع دول مختلفة لنقل أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة للحياة على أراضيها لإفراغ القطاع من نسبة كبيرة من سكانه والسيطرة عليه.