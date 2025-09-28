سياسة|إسرائيل

أستاذ الدراسات الدولية بمعهد الدوحة: “نتنياهو فشل في إقناع” أي دولة بتهجير أبناء غزة إليها

مساعي إسرائيل لتهجير أبناء غزة خارج القطاع فشلت حتى الآن (رويترز)
اعتبر الدكتور إبراهيم فرحات أستاذ الدراسات الدولية بمعهد الدوحة أن سيناريو تهجير أبناء غزة من القطاع قد فشل حتى الآن لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكن من إقناع أي دولة باستقبالهم.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال فرحات “موضوع التهجير يتوقف على عامل مهم جدا وهو قبول أطراف أخرى باستضافة الفلسطينيين واحتوائهم”.

وأشار فرحات إلى أن مصر بدورها تغلق الباب أمام هذا السيناريو.

وأضاف “المرشح الأكبر هي جمهورية مصر العربية وهناك موقف حتى الآن هو صارم برفض هذا الاتجاه وعدم التعاون مع هذه الخطة وهذا يسجل للموقف المصري”.

وتناولت تقارير إعلامية محاولة حكومة نتنياهو التوصل لاتفاق مع دول مختلفة لنقل أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة للحياة على أراضيها لإفراغ القطاع من نسبة كبيرة من سكانه والسيطرة عليه.

