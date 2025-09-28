أطباء غزة يطالبون منظمة الصحة العالمية بالتدخل للإفراج عن حسام أبو صفية من سجون الاحتلال (فيديو)

بعد 9 أشهر على اعتقاله لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وجَّه أطباء من قطاع غزة رسائل تضامن مع الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وفي حديثهم للجزيرة مباشر، طالب الأطباء المنظمات الدولية بالتحرك للإفراج عنه وحماية الكوادر الطبية في القطاع.

وقال الدكتور حسن الشاعر، مدير مستشفى الشفاء إن “الدكتور أبو صفية لم يكن له أي نشاط سياسي أو عسكري، بل كان يؤدي واجبه في إنقاذ حياة الأطفال في مستشفى كمال عدوان“.

وأشار الشاعر إلى أن “قضية اعتقال الكوادر الطبية في غزة بدأت منذ اجتياح جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين اعتقل الاحتلال الطبيب عدنان البرش الذي استشهد لاحقا داخل السجون الإسرائيلية”.

وقال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال اعتقل أبو صفية منذ 9 أشهر، ويحتجزه في ظروف قاسية وكارثية.

وأضاف أن “الدكتور حسام فقد نحو 25 كيلوغراما من وزنه، وما يتعرض له يمثل جريمة حرب”.

ودعا الدقران “منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للإفراج عن ‘أبو صفية’ وعن جميع الأطباء والممرضين المعتقلين في سجون الاحتلال”.

أما الطبيب بمستشفى شهداء الأقصى خالد النبريص، فقد أوضح أن “اعتقال ‘أبو صفية’ ليس جريمة فردية، بل جريمة بحق كل من يقدّم الخدمة الصحية في غزة”.

وأشاد النبريص بـ”صمود ‘أبو صفية’ وتفانيه في خدمة المرضى حتى لحظة اعتقاله”، مؤكدا “مواصلة العمل على نهجه في الصبر والثبات”.

بدوره، قال الطبيب عرفات أبو مشايخ إن “استمرار اعتقال ‘أبو صفية’ وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”، منتقدا الصمت العالمي تجاه ما يمارسه جيش الاحتلال من “جريمة بشعة بحق الإنسانية”.

وأوضح أبو مشايخ أن “أبو صفية يعاني من تدهور صحي ونفسي خطير”، داعيا إلى تحرك عاجل من منظمات حقوق الإنسان لتأمين الإفراج عنه.

وكانت جمعية “أطباء لحقوق الإنسان” الإسرائيلية قد حذرت من تدهور خطير في الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، المعتقل لدى تل أبيب منذ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقالت الجمعية الإسرائيلية في بيان إن محاميها زار “أبو صفية” في سجن عوفر التابع للاحتلال، واطلع على أوضاع اعتقاله، وأضافت أنها رصدت تدهورا خطيرا في حالته الصحية.

وبيّنت الجمعية أن “أبو صفية” فقد نحو 25 كيلوغراما من وزنه، ويعاني مرض الجرب دون أن يتلقى علاجا طبيا مناسبا، كما لم يُعرض على أي قاضٍ أو يخضع لتحقيق أو يُعرف سبب اعتقاله منذ مارس/آذار الماضي.

ونهاية مارس الماضي، ثبَّتت محكمة إسرائيلية أمر اعتقال “أبو صفية” لمدة 6 أشهر، وفق بيان لمكتب إعلام الأسرى.