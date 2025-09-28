“أين فيديو حماس الذي وعدت بإرساله؟”.. جدل ساخن على الجزيرة مباشر وحرب 73 تربك الضيف الإسرائيلي (شاهد)

شهد برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر نقاشا ساخنا بين المذيع أحمد طه وضيفه ألون أفيتار المستشار السابق للشؤون العربية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بشأن العزلة الدولية لتل أبيب واحتلالها العسكري لعدد من الأراضي العربية المجاورة، وعن نتائج حرب أكتوبر 1973.

كما تجدد الحديث عن زعم الضيف الإسرائيلي امتلاكه مقاطع مصورة “لانتهاكات” حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من حرق وقتل أطفال واغتصاب نساء إسرائيليات في أحداث عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

العزلة الدولية و”النجاحات” العسكرية

في البداية، أثار المذيع أحمد طه الجدال بالإشارة إلى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن القاعة كانت “فارغة” بخروج معظم الحضور، وتساءل عما إذا كان أفتار قد توقع يوما ما أن تصل إسرائيل إلى هذه المرحلة من “العزلة الدولية”.

حاول أفيتار الدفاع عن خطاب نتنياهو، قائلا إنه عرض “السياسة والمصالح الإسرائيلية”، لكنه أقر بأن تل أبيب تخوض “معركة معقدة” و”استراتيجية” في الساحة الدولية، مشددا على أن “الكفاح الإسرائيلي” هو أكثر من مجرد إزالة تهديد حماس. وادعى أفيتار أن إسرائيل تدفع ثمن “نجاحها” العسكري خلال السنة الأخيرة بخوضها معارك وشنها عمليات عسكرية على إيران وسوريا .

ورد طه متسائلا عن أي “نجاح” يتحدث عنه الضيف، وهل احتلال أراضي الغير أو قصف أراضي سورية في وقت ضعفها يُعَد نجاحا أم “غطرسة قوة وعارا يلحق بكم”؟

مناطق عازلة

وبالحديث عن احتلال الأراضي، نفى أفيتار أن تكون إسرائيل تسيطر على مناطق واسعة في لبنان، مدعيا أنها تسيطر على “خمس نقاط فقط لا غير” على الحدود الشمالية. وحمَّل المسؤولية على حزب الله ولبنان لعدم ضمان الاستقرار الأمني في الجنوب.

أما بخصوص سوريا، فقد ادعى أفيتار وجود “نية إسرائيلية جدية” للوصول إلى تفاهم أمني، مشترطا أن تكون منطقة جنوب سوريا “منطقة عازلة بدون وجود ميليشيات من إيران ومنظمات إرهابية فلسطينية”، بحسب وصفه.

حرب أكتوبر 73

وبلغ الجدال أوجه عندما عاد المذيع أحمد طه إلى قضية انسحاب إسرائيل من سيناء، متحديا أفيتار بأنهم لم يخرجوا إلا بعد أن “هزمتكم” مصر في 1973، وأن الجيش المصري “ألحق بكم عارا”.

حاول أفيتار التهرب من الإجابة بالاستشهاد بخطاب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيه إن مصر “ما عندها أي سبب للتأثير وللتغيير” في إسرائيل. لكن طه قاطعه مرارا مكررا “أنتم كنتم هتخرجوا من سيناء لو مصر ما هزمتكمش في 73 يا ألون؟”.

وأمام الإصرار، عاد أفيتار إلى موقفه الدفاعي، نافيا وجود أي نية إسرائيلية لاحتلال سيناء بعد الانسحاب، ومهاجما المذيع بالقول “لا نضيع وقتنا في مغالطات ليست لها قيمة”، ورافضا الاعتراف بوجود “عدالة عالمية” في الأساس.

انتهاكات حماس المزعومة

وقبل ختام اللقاء، زعم الضيف الإسرائيلي امتلاكه مقاطع مصورة “لانتهاكات” حماس يوم 7 أكتوبر 2023، سيرسلها للعرض على الجزيرة مباشر مشترطا بثها بأكملها، مما استدعى تذكيره من قِبل مذيع المسائية أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن هذا الأمر دون إرسال شيء أو السعي لعرضه.

وكان ألون أفيتار قد ظهر في المسائية، يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، مع الزميل أحمد طه، ليكشف -حسب زعمه- عن مشاهد “صادمة وبشعة” تُظهر تعامل المقاومة مع الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023 وما بعده.

وطلب المذيع من أفيتار إرسال نسخة من هذه المشاهد للبرنامج فورا لنشرها بكل شفافية إن ثبتت صحتها، ووعد أفيتار بإرسالها في اليوم التالي، وأخبره طه أننا بانتظارها.

وما زالت الجزيرة مباشر تنتظر المشاهد، ويبدو أن أفيتار عَدَّ وعده مجرد “تعليق جانبي” على الهواء، لتضاف هذه الحكاية إلى قائمة المراوغات الإعلامية التي يحرص بعضهم على ترويجها بلا سند.