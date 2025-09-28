إسرائيل.. عائلات الأسرى تتهم نتنياهو بإفشال “مبادرة تاريخية” لإنهاء الحرب وتطلب تدخل ترامب

أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة بيانا عاجلا، اليوم الأحد، وجهت فيه اتهاما مباشرا للحكومة الإسرائيلية بالتملص من إنهاء الحرب، وعرقلة مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وحذرت العائلات بشكل خاص من “محاولة جديدة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لإفشال أو تعطيل مبادرة إنهاء الحرب” في غزة.

مناشدة ترامب

وفي خطوة لافتة، ناشدت العائلات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، داعية إياه إلى “عدم السماح بإفشال المبادرة التاريخية لإنهاء الحرب بغزة”.

وأكدت العائلات في بيانها أن “الحكومة الإسرائيلية تتهرب من تقديم رد على مبادرة ملموسة لإنهاء الحرب”، مما يشير إلى وجود مقترح فعلي مطروح على الطاولة ترفض الحكومة التعامل معه.

أرقام محدثة للاسرى

وكشف غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، عن الأعداد الرسمية المحدثة للمحتجزين، وهي أرقام تزيد من ضغط العائلات لإنجاز صفقة فورية.

ووفقا لهيرش، يوجد 48 أسيرا في غزة. وقد أكد أن 20 منهم فقط أحياء، وحياة اثنين منهم في خطر شديد، بينما 26 آخرين “ليسوا على قيد الحياة”.

“أبواب الجحيم ستفتح على نتنياهو”

وأمس السبت فرقت شرطة الاحتلال، أمس السبت، بالقوة عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، من أمام منزل وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر.

هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن “أبواب الجحيم ستُفتح عليه إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن هيئة عائلات الأسرى في غزة قولها “نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب، ولا ينبغي السماح له بإفشال محاولات التوصل إلى صفقة، ويجب إعادة جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة)”.