إطلاق قارب يحمل صحفيين وأطباء إلى غزة في إطار كسر الحصار

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأحد، إطلاق قارب مخصص لنقل الصحفيين والكوادر الطبية إلى قطاع غزة، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك ضمن جهد دولي جديد يهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وذكرت اللجنة في بيان أن القارب سيحمل على متنه أكثر من 100 إعلامي دولي وأطباء وأفراد من القطاعين الصحي والإعلامي، في خطوة مشتركة بين تحالف أسطول الحرية ومبادرة ألف مادلين نحو غزة.

وقالت اللجنة إن المبادرة تأتي بعد نحو عامين من منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة، وهو ما وصفته بأنه “واحدة من أكبر حالات حجب المعلومات في العصر الحديث”، مشيرة إلى أن الصحفيين الفلسطينيين تعرضوا لاستهداف ممنهج أدى إلى استشهاد 252 صحفيا وصحفية منذ أكتوبر 2023.

وأضاف البيان أن القطاع الصحي في غزة يعاني من تفكيك واستهداف منهجي، حيث قتل واعتقل عدد من الكوادر الطبية، وفرضت قيود مشددة على دخول الإمدادات الطبية الدولية، فضلا عن تعرض المستشفيات للقصف المباشر.

ودعت اللجنة الدولية لكسر الحصار الحكومات والمؤسسات الدولية إلى ضمان مرور القارب بأمان، واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي وصفته بـ”غير القانوني” والمخالف للقوانين الإنسانية والدولية.