القسام تؤكد استشهاد محمد السنوار في مقطع لهجوم على موقع للاحتلال في خان يونس (فيديو)

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استشهاد القيادي محمد السنوار خلال مقطع مصور نشرته، اليوم الأحد، لهجوم على موقع للاحتلال في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في أغسطس/آب الماضي.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد، عبر “تلغرام” في تعليق على مقطع الفيديو: ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود” جانب من الإغارة على موقع العدو المستحدث جنوب شرق مدينة خان يونس بتاريخ 20-08-2025″.

ويظهر المقطع عمليات الرصد للموقع منذ اليوم لبدء قوات الاحتلال في إنشائه من نقاط قريبة للغاية رغم السيطرة الجوية الكاملة لطيران الاحتلال.

ثم يظهر المقطع خروج مقاتلي القسام من عين نفق، يتم استخدامها للمرة الرابعة، وهم يضعون أسمالا بالية للتمويه.

وقالت كتائب القسام إن قوة من فصيل مشاة أغارت على الموقع واستهدفت عددا من دبابات الحراسة من نوع (ميركفاه-4) بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين105”.

وأضافت أن قوة الإسناد القريبة استهدفت “عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال لتثبيتها بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة”.

وذكرت كتائب القسام أن مقاتليها اقتحموا “المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية”، مشيرة إلى أن مقاتليها تمكنوا أيضا من قنص قائد دبابة “ميركفاه-4” وإصابته إصابة قاتلة.

في الوقت نفسه، قصفت المواقع المحيطة لمكان العملية بقذائف الهاون لقطع النجدات، وقصف موقع العملية بقذائف الهاون لتأمين انسحاب المقاتلين.

وقالت كتائب القسام إنه فور وصول قوة إنقاذ إلى الموقع “فجّر أحد الاستشهاديين نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح”.