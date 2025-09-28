القسام تعلن انقطاع التواصل مع أسيرين إسرائيليين.. وتمهل الاحتلال 24 ساعة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على تليغرام “حياة الأسيرين في خطر حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فورا إلى جنوب شارع 8، وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين. وقد أعذر من أنذر”.

“تراجعوا إلى الخلف وفورا”

وقبل أيام، وجهت القسام تحذيرا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع عملياته في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان الأربعاء الماضي “كما تم تحذيركم سابقا، كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على أسراكم”.

وأضافت القسام “تراجعوا إلى الخلف وفورا”.

والاثنين الماضي، بثت القسام تسجيلا مصورا جديدا لأسير إسرائيلي لديها، هاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب فيه مساعدة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

واليوم، أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة بيانا عاجلا، وجهت فيه اتهاما مباشرا للحكومة الإسرائيلية بالتملص من إنهاء الحرب، وعرقلة مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وحذرت العائلات بشكل خاص من “محاولة جديدة من جانب نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لإفشال أو تعطيل مبادرة إنهاء الحرب” في غزة.

وفي خطوة لافتة، ناشدت العائلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية إياه إلى “عدم السماح بإفشال المبادرة التاريخية لإنهاء الحرب في غزة”.

وأكدت العائلات في بيانها أن “الحكومة الإسرائيلية تتهرب من تقديم رد على مبادرة ملموسة لإنهاء الحرب”، مما يشير إلى وجود مقترح فعلي مطروح على الطاولة ترفض الحكومة التعامل معه.