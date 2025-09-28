بوساطة قطرية.. الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا في أفغانستان

أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها يسرت الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري، الذي كان محتجزا في أفغانستان، موضحة أنه في طريقه إلى الدوحة، على أن يغادر إلى بلاده في وقت لاحق.

وأعرب محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن تقدير الدوحة للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الخليفي على أن “دولة قطر تسعى دائما إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار كخِيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأكد الخليفي أن “هذه الخطوة تمثل دافعا مهما لتشجيع الحوار المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف، بما يسهم في ترسيخ التفاهم المتبادل وتهيئة أجواء أكثر إيجابية لمعالجة القضايا العالقة”.

سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية لـ #قنا:

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 28, 2025

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن “خالص امتنان بلاده لجهود قطر الدبلوماسية البالغة الأهمية لضمان إطلاق المواطن الأمريكي في أفغانستان”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان “إطلاق سراح مواطن أمريكي كان محتجزا في البلاد، بعد أسابيع من زيارة وفد أمريكي إلى كابل لمناقشة تبادل سجناء”، في إشارة إلى تسليم أمير أميري إلى آدم بوهلر مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن المحتجزين.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في منشور على منصة إكس “أطلقت إمارة أفغانستان مواطنا أمريكيا يُدعى أمير أميري من السجن اليوم”.

وأضافت “الحكومة الأفغانية لا تنظر إلى قضايا المواطنين من زاوية سياسية، وتوضح أنه من الممكن إيجاد سبل لحل القضايا من خلال الدبلوماسية”.

د ا.ا.ا. د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره نن د بندیانو په چارو کې د امریکا متحده ایالتونو د ولسمشر ځانگړي استازي اډم بولر په مشرۍ امریکایې پلاوي وکتل.

— Ministry of Foreign Affairs – Afghanistan (@MoFA_Afg) September 28, 2025

وكانت السلطات الأفغانية أطلقت سراح الزوجين البريطانيين بيتر وباربي رينولدز (80 عاما و76 عاما) من سجن في كابل في 20 سبتمبر/أيلول الجاري بعد حوالي 8 أشهر على اعتقالهما، وفق حكومة طالبان، فقد توسّطت قطر في عمليتي الإفراج عن البريطانيَين والأمريكي.