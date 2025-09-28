ترامب: سأسعى لإبرام اتفاق سلام في غزة خلال لقائي مع نتنياهو غدا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤلا ملحوظا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، مؤكدا أن “الجميع يريد إبرام الاتفاق” وأنه يأمل في إنجازه خلال اجتماعه، غدا الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز إنه تلقى “ردا جيدا للغاية” من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام، مضيفا أن الاقتراح لا يستهدف غزة فحسب، بل يسعى إلى تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مرحلة النقاشات قد تكون في مراحلها النهائية، وأن هناك “فرصة حقيقية للاتفاق” إذا التزمت جميع الأطراف.