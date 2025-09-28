ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بقرب وقوع حدث استثنائي في منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع حديث عن اتفاق وشيك لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تدوينة له على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب إن “هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق، سننجح في إنجاز هذا الأمر”.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وتتزامن تدوينة ترامب هذه مع استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف على غزة، كما تأتي التدوينة عشية لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، غدا الاثنين.

وأمس السبت، أعلن ترامب عبر تدوينة “إجراءه اجتماعات ملهمة وفعالة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة”، موضحا أن “الاجتماعات المكثفة في هذا الخصوص، مستمرة منذ 4 أيام”.

وكان ترامب قد صرح، الجمعة، أمام صحفيين في واشنطن “أظن أن لدينا اتفاقا” بشأن غزة، وفي اليوم نفسه جدد نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضه قيام دولة فلسطينية متعهدا في الوقت نفسه “انجاز المهمة” ضد حركة المقاومة الإسلامية(حماس) بعد أيام على اعتراف المملكة المتحدة وفرنسا وبلدان غربية أخرى بدولة فلسطين.

يُذكر أن ترامب، قدم مؤخرا خطة من 21 بندا، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و5 شهداء و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.