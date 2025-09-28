حاولت الفرار فقتلها الاحتلال.. كلاب تنهش جثة شهيدة في غزة (فيديو صادم)

في مشهد صادم، نهشت كلاب جثة امرأة مسنّة في قطاع غزة، بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولة هروبها من منزلها إثر القصف العنيف.

ويُظهر “فيديو” متداول، أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جثة المرأة في الشوارع المدمرة، ويحاول كلب افتراسها مع وصول سيارة إسعاف لحمل ما تبقى من جسدها تمهيدًا لدفنه.

غضب واسع

وقال حساب يحمل اسم أنيسا “لا يجب أن نعود أبدًا لمشاهدة هذا يوميًّا، يا إلهي هذا يؤلم قلبي”.

وعلَّق حساب آخر “لا يوجد إنسان أكثر صبرًا وشجاعة وإخلاصًا من الشعب الفلسطيني، أفضل نسخة بشرية من خلق الله”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُنشر فيها مثل هذه المقاطع، إذ إنه خلال العام الماضي كشفت لقطات عدة صورًا لكلاب ضالة تنهش جثث شهداء فلسطينيين أمام أعين جنود إسرائيليين، مع تعنت الاحتلال بمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لانتشال الجثث.