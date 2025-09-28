حاولت الفرار فقتلها الاحتلال.. كلاب تنهش جثة شهيدة في غزة (فيديو صادم)
Published On 28/9/2025
في مشهد صادم، نهشت كلاب جثمان سيدة مسنّة في قطاع غزة، بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولة هروبها من منزلها، إثر القصف العنيف.
ويظهر فيديو متداول أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جثة السيدة في الشوارع المدمرة ويحاول كلب افتراسها مع وصول سيارة إسعاف لحمل ما تبقى من جسدها تمهيدًا لدفنه.
غضب واسع
وقال حسا يحمل اسم أنيسا “لا يجب أن نعود أبدًا لمشاهدة هذا يوميًا، يا إلهي هذا يؤلم قلبي”.
وعلق حساب آخر “لا يوجد إنسان أكثر صبرًا وشجاعة وإخلاصًا من الشعب الفلسطيني، أفضل نسخة بشرية من خلق الله”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينشر فيها مثل هذه المقاطع، إذ أنه خلال العام الماضي كشفت عدة لقطات صورًا لكلاب ضالة تنهش جثامين شهداء فلسطينيين أمام أعين جنود إسرائيليين، مع تعنت الاحتلال لوصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لانتشال الجثامين.
المصدر: الجزيرة مباشر