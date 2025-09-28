حماس ترد على تقارير بشأن تسلُّمها مقترحا جديدا من الوسطاء

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن وجود مفاوضات جارية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة غير صحيح، مشددة على أن الحركة لم تتسلم حتى الآن أي مقترحات جديدة من الوسطاء.

وقالت الحركة، في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، إن المفاوضات توقفت منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت وفدها المفاوض في التاسع من هذا الشهر بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن أي حديث عن جولات تفاوضية جديدة لا أساس له من الصحة.

وأضافت حماس أنها على استعداد كامل لدراسة أي مقترحات تصل إليها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، بشرط أن تحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتصون ثوابته.

وكانت الحركة قد قالت سابقا إنها وافقت على مقترح الوسطاء في 18 أغسطس/آب الماضي، دون تلقّي أي رد من حكومة الاحتلال التي تتعنت في رفض الصفقات.

ويأتي تصريح حماس مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن نحو 66 ألف شهيد و168 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، وسط دعم سياسي وعسكري أمريكي كامل لإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت ما قيل إنها بنود خطة أمريكية، طُرحت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من الزعماء العرب والمسلمين.