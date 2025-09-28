شاهد: شرطة الاحتلال تفض مظاهرة أمام منزل ساعر.. وعائلات الأسرى تهدد نتنياهو بفتح “أبواب الجحيم”

فرقت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، بالقوة عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، من أمام منزل وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر.

وأظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه الجزيرة لحظة انتزاع أفراد الشرطة لمكبرات الصوت من أيدي المتظاهرين.

وطالب عشرات المتظاهرين الذي كانوا يحتجون بإعادة الأسرى في غزة، وإطلاق سراح عدد من زملائهم الذين اعتُقلوا في وقت سابق.

الجحيم سيُفتح على نتنياهو

بدورها، هددت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن “أبواب الجحيم ستُفتح عليه إذا لم يعد من الولايات المتحدة بصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن هيئة عائلات الأسرى في غزة قولها “نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب، ولا ينبغي السماح له بإفشال محاولات التوصل إلى صفقة، ويجب إعادة جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة)”.

وأكدت عائلات الأسرى أن “نتنياهو أصبح منبوذا، وفشله السياسي سيُسجَّل لأجيال قادمة”.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عيناف تسينغاوكر، والدة أسير إسرائيلي محتجز لدى حركة حماس في غزة، قولها “خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة حطم قلوبنا. إذا عاد دون اتفاق فإن الجحيم ينتظره في إسرائيل“، على حد تعبيرها.

وأضافت عيناف أن “عصر الألاعيب والتخريب قد انتهى، والعالم أصبح يدرك أن نتنياهو أصبح ملاك الخراب”.

وتابعت “خلال العامين الماضيين، عرقل نتنياهو كل فرصة للتوصل إلى اتفاق، وإذا عرقله مرة أخرى فسنلاحقه حتى آخر رمق”.

أطول حرب في تاريخ إسرائيل

والجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة بقطاع غزة التي توشك على دخول عامها الثالث.

ومع الإعلان عن كلمته، انسحبت معظم وفود الدول من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في موقف احتجاجي ضد نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ومساء الجمعة، نشرت هيئة عائلات الأسرى بيانا تضمَّن أسماء ذويهم المحتجزين في القطاع، وقالت “نتنياهو، هذه هي قائمة الأسماء الكاملة لـ48 مختطفا (أسيرا) اختُطفوا في عهدك، وأنت مُلزَم بإعادتهم إلى ديارهم”.

وتابعت “48 اسما، وأنت (نتنياهو) تفعل ببساطة منذ 721 يوما كل شيء حتى لا يعودوا، لكي تستمر أطول حرب في تاريخ إسرائيل”.