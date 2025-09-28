قنص وقصف واستهداف.. المقاومة تعلن عن 9 عمليات ضد قوات الاحتلال

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن تنفيذ 9 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيانات عبر تطبيق “تلغرام”، اليوم الأحد، عن تنفيذ العمليات التالية:

قنص جندي وقتله على الفور في منطقة حلاوة بحي التفاح شرقي مدينة غزة بتاريخ 24-9-2025.

بتاريخ 24-9-2025. أول أمس الجمعة.. استهداف دبابة “ميركافا” بعبوة “شواظ” قرب مزرعة “أبو زور” جنوب حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

استهداف قوة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

استهداف ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة “تاندوم” في محيط مسجد عمار بن ياسر في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

جنوبي مدينة غزة. أمس السبت.. استهداف دبابة “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

دك تجمع لجنود العدو بعدد من قذائف الهاون جنوب حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام انقطاع التواصل مع الأسيرين “عمري ميران” و”متان انغريست” نتيجة العمليات العسكرية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوى خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وحذرت القسام من أن حياة الأسيرين في “خطر حقيقي”، ودعت “قوات الاحتلال التراجع فورا إلى جنوب شارع 8 وإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة حتى يتم إخراجهما”.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيانات عبر تطبيق “تلغرام”، اليوم الأحد، عن تنفيذ العمليات التالية: