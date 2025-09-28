لبنان.. غارات إسرائيلية استهدفت منزلا وجيش الاحتلال يدعي قصف مخزن أسلحة لحزب الله (فيديو)

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات في بلدتي كفررمان والجرمق، بقضاء النبطية جنوبي لبنان، في أحدث خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين قبل أقل من عام.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن عصر الأحد، سلسلة غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق”.

وقالت الوكالة إن “مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حومين الفوقا قضاء النبطية”، من دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت “الطائرات المغيرة ألقت عدة صواريخ جو أرض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في أرجاء المنطقة”.

وأظهرت مشاهد تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منها الجزيرة مباشر “ارتفاع سحب الدخان من مكان القصف، فيما لم يرد على الفور أنباء عن وقوع إصابات”.

قصف مخزن أسلحة لحزب الله

في السياق، ادعى جيش الاحتلال أنه “استهدف مخزن أسلحة تابعا لحزب الله جنوبي لبنان“.

وجاء في بيان للجيش نشره متحدثه للإعلام العربي أفيخاي أدرعي “استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، استخدمها التنظيم لتعزيز وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل“، بحسب زعمه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4000 شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 شهيدا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.