وزيرة خارجية كولومبيا للجزيرة مباشر: لهذا السبب انسحبنا أثناء كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة (فيديو)

يحق لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة إلقاء خطاب في قاعة الجمعية العامة
Published On 28/9/2025
|
آخر تحديث: 09:43 AM (توقيت مكة)

قالت وزير الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو إن وفد بلادها المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحب خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رفضهم شرعنه ما يقوم به.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر، قالت يولاندا “انسحبنا من القاعة عندما بدأ نتنياهو كلمته لأننا ليس بإمكاننا شرعنة خطاب بربري لرئيس حكومة يقترف جرائم إبادة بحق شعب أعزل”.

وكانت وفود دول عدة مشاركة في الجمعية العامة للمنظمة الدولية قد انسحبت من القاعة بمجرد بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية ردود أفعال عالمية غاضبة على حرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني منذ نحو عامين، بما في ذلك حصار خانق وحرب تجويع منظمة ضد أبناء قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

