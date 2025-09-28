مجزرة في سوق النصيرات.. ضحايا جدد للقصف والتجويع ومدينة غزة تحت النار (فيديو)

تواصَل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وخاصة المناطق الشرقية والغربية من مدينة غزة، وبلغت حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية منذ فجر اليوم 36 شهيدا.

ومن أبرز الاستهدافات الأخيرة:

مدينة غزة

استشهد 6 أشخاص جراء استهدافات متفرقة للأحياء الشرقية. كما استهدف الاحتلال مخيم الشاطئ غربي المدينة. وجرى انتشال جثث شهداء من أحياء الصبرة والنصر.

وسط القطاع

ارتفع عدد شهداء قصف منزل عائلة أبو عامر في مخيم النصيرات إلى 13 شهيدا. كما استقبل مستشفى العودة 28 شهيدا و136 مصابا جراء “المجزرة الدامية” في سوق المخيم.

استهداف منتظري المساعدات

استشهد 6 أشخاص وأصيب 66 خلال الساعات الـ24 الماضية جراء استهداف منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 2566 شهيدا.

واقع كارثي ومأساة سوء التغذية

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الوضع بأنه “كارثي” في ظل تكثيف القصف الإسرائيلي واستهداف المربعات السكنية، مؤكدا أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن انتشال جثث عشرات الشهداء في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال.

وتستمر مأساة سوء التغذية في حصد أرواح الأطفال مع وفاة الطفل أحمد الشريف (13 عاما) بسبب سوء التغذية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

ووفاة الطفل الرضيع عيد أبو جامع (شهران ونصف) للسبب ذاته بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبا.

تصاعد حصيلة الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاعا كبيرا في حصيلة ضحايا العدوان. ووصف الدفاع المدني الواقع في المدينة بأنه “كارثي”، في ظل عجز الطواقم عن الوصول إلى عشرات الجثث.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي قد ارتفع إلى 66005 شهداء و168162 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكشف التقرير الإحصائي اليومي عن وصول 79 شهيدا و379 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وحدها.

وفي ختام تصريحها، طالبت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الفورية للمرافق الصحية في مدينة غزة، لضمان استمرارها في أداء واجبها الإنساني تحت “الخطر الشديد”.