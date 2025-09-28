موجة نزوح قاسية من مدينة غزة.. جوع وخوف وحقائب فارغة نحو الجنوب (شاهد)

اضطر آلاف الفلسطينيين النازحين من مدينة غزة، تحت وطأة القصف الإسرائيلي وتهديد الاحتلال باجتياح المدينة، إلى الخروج من المدينة باتجاه جنوب القطاع دون أي ممتلكات أو أمتعة.

وسار معظم النازحين كيلومترات للوصول إلى المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع الساحلي، وسط غارات وقصف متواصلين من الاحتلال على مدينة غزة المنكوبة بالمجاعة.

وقال نازح من مدينة غزة، وهو وأب لسبعة أطفال، يحمل القليل من أمتعته على دراجته، وكان يتجه جنوبا “أخذت بالدراجة الهوائية مجموعة من الصحون والقليل من الملابس فقط”.

سيرا على القدمين

وأضاف أنه أتى سيرا على قدميه لأنه لا يوجد لديه المال الكافي حتى يركب أي وسيلة مواصلات.

وأوضح نازح آخر من مدينة غزة “العصافير هي الشيء الوحيد الذي قدرت على أخذه”، بينما أشارت نازحة أخرى من مخيم الشاطئ للاجئين إلى أنها لم تقدر على أخذ أي شيء سوى غلاية ماء وعدد قليل من الأطباق بسبب الخوف الذي تملَّك منها.

تكلفة الرحلة

وشكت المرأة، التي بدت مرهقة بسبب النزوح وقلة النوم، من ارتفاع تكاليف المواصلات والانتقال.

وتبلغ تكلفة الرحلة من مدينة غزة إلى وسط قطاع غزة ما يصل إلى 1600 دولار، وفقا للأمم المتحدة.

ونزح آلاف الفلسطينيين من منازلهم، وتوجهوا إلى وسط قطاع غزة وجنوبه في الأسابيع الأخيرة، وسط الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية على المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.