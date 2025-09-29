أكسيوس: ترامب قد ينقلب على نتنياهو في هذه الحالة

نقل موقع (أكسيوس) عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يتخذ موقفًا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال رفض الأخير تنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة.

وأشار التقرير إلى أن دعم إسرائيل في واشنطن وصل إلى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، بما في ذلك داخل البيت الأبيض، وسط قلق من أن استمرار العدوان في غزة قد يقوض جميع جهود ترامب لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد مستشارون لترامب أن عملية السلام في غزة تعتبر “اختبارًا لمصداقية الرئيس”، وأن أي تقاعس من نتنياهو عن التعاون قد يؤدي إلى عرقلة أهداف الإدارة الأمريكية في المنطقة.

قلق بين مستشاري ترامب

كما ذكر التقرير أن نتنياهو، عبر إرسال صواريخ إلى قطر (أي قصفها بها)، نجح في توحيد دول الخليج ككتلة واحدة، ما أدى إلى حشد الجهود الإقليمية، لكنه في الوقت نفسه يثير قلق مستشاري ترامب الذين يرون أنه يستغل الوضع لتثبيت موقعه السياسي ويزعزع الاستقرار.

وحذر مسؤول بالبيت الأبيض من أن تدخل نتنياهو في السياسة الداخلية الأمريكية يجب أن يتوقف، مؤكدًا أن مخاوفه من محاكمته قد تفسر سلوكه العدواني مؤخرًا.

ومن المقرر أن يستقبل ترامب نتنياهو في البيت الأبيض مساء اليوم، لبحث “خطة الـ21 بندا” التي طرحها الرئيس الأمريكي الثلاثاء، بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم الدعم المطلق الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب في حربها على غزة.