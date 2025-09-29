“حماس تهتم بأمر أسرانا وأنت مكانك لاهاي”.. إسرائيليون يوبخون نتنياهو بعد بيان القسام (شاهد)

غضب على منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، بعد البيان الذي أصدرته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حول انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان أنجليست، بسبب القصف العنيف والمتواصل على مدينة غزة.

وطالبت كتائب القسام بوقف العمليات الإسرائيلية لمدة 24 ساعة، لمحاولة إخراج الأسيرين، وأكدت أن حياتهما في خطر حقيقي.

الغضب الإسرائيلي

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن والد الأسير متان أنجليست قوله إن حياة الأسرى في خطر حقيقي، ودعا نتنياهو إلى وقف القتال، ما فجر الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي العبرية.

فعلق حساب يحمل اسم تال قائلًا “نتنياهو أثبت أنه الفشل الأكبر في قضية المخطوفين يتركهم في الانفاق ويقصف فوق رؤوسهم بلا رحمة، يستخدم معاناة المخطوفين كورقة سياسية للبقاء في الحكم بدلًا من إنقاذهم، فشل في كل صفقة تبادل وفقد ثقة عائلات المخطوفين والمجتمع الدولي”.

وتساءل حساب ميان “ألم تفهم حماس بعد أن حكومة إسرائيل غير مهتمة بالمخطوفين؟”. وسخر تمارميتال معلقًا “جهد الحكومة لقتل المخطوفين يؤتى ثماره”.

وقال عوفر كيدار “السلطة الوحيدة التي تتحدث عن المخطوفين هي حماس، أما حكومة إسرائيل التي كان من المفترض أن تعيد المخطوفين فقد فشلت وأشك أن هذا يسلب النوم من أعينهم”.

وعلق شالومي متهمًا نتنياهو بالتخلي عن الأسرى ليحمي نفسه والكرسي الجالس عليه “نأمل أن تستيقظ البلاد بأسرها وتطرده أخيرًا وأن ينتهي به الأمر معتقلًا في لاهاي”.

حياة الأسيرين محل نقاش عربي

قال الإعلامي خليل نصر الله “لم يصدر أي تعليق إسرائيلي، إنما صدرت أوامر إخلاء تضمنت حي الرمال والصبرة ما يعني ان الإسرائيليين لم يعيروا بيان القسام اهتماما . قد تكون منطلقات الإسرائيليين متعلقة بـ(الهيبة)، على قاعدة أن (جيش إسرائيل) لا يرضخ لمنظمة، فكيف إن كان يصنفها إرهابية ويقول صراحة إنه سيجتثها”.

وعلق محمد الأخرس أن تهديد المقاومة الأخير حول الخطر المُحدق بحياة الأسيرين يمثل تغييرا في قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا “أظنه تهديد حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأنه لا فائدة من الاحتفاظ بالأسرى إذا كان نتنياهو يريد تدمير ما تبقى من مقومات للحياة داخل القطاع”.