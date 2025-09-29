البيت الأبيض ينشر خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

نشر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، التي ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنية، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

والخطة التي يؤكد فيها البيت الأبيض أنه “لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة”، نُشرت قبيل مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهذه هي بنود الخطة وفقا لما نشره البيت الأبيض: