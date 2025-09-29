الرئيس الأوكراني: لن نسمح لروسيا برسم حدود جديدة لبلادنا (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا لن ترسم حدودًا جديدة لبلاده، مشددًا على أن كييف تحتاج إلى أسلحة قوية للحفاظ على أمن أجوائها والتصدي للهجمات الروسية.

ولفت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، إلى تغير موقف نظيره الأمريكي فيما يتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا، قائلًا “الرئيس دونالد ترامب يريد الوساطة وإنهاء الحرب في أسرع وقت وهذا يعزز وضع أوكرانيا”.

وأضاف أن روسيا تحاول نشر هذه الحرب في أوروبا مثلما فعلت في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا انتهكت أجواء إستونيا ومولدوفا داعيًا أوروبا لعدم السماح بذلك “يجب على أوروبا أن تحافظ على دعمها لمولدوفا من أجل الحفاظ على وحدتنا”.

وأكد الرئيس الأوكراني أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن يتم تطبيقهما في كل مكان.

وقال إن النظام العالمي عاجز أمام ما يحدث في غزة، وتبقى الأمور هناك بدون مخرج، مضيفًا أن سوريا أيضًا وبعد كل هذه التغييرات ما زالت تناشد العالم لكي يخفف من عبء الجزاءات التي تثقل كاهل اقتصادها.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتحدث الرئيس الأوكراني عن الحرب الروسية على بلاده قائلا “إن الأوكرانيين لا يزالون يتكبدون خسائر بشرية كل أسبوع مع استمرار الحرب مع روسيا”، مشيرًا إلى أن موسكو ترفض وقف إطلاق النار.

وطالب زيلينكسي الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراء لوقف روسيا عن توسيع نطاق الحرب في أوروبا، مضيفًا أن دول العالم لا تستطيع أن تحمي نفسها الآن بسبب تطور الأسلحة وخطر الطائرات المسيرة.